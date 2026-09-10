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Новости Харькова главное 10 сентября: «прилеты» в городе

Общество 07:30   10.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова главное 10 сентября: «прилеты» в городе

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:30

Сразу три удара пережил Харьков накануне, 9 сентября

Первый «прилет» зафиксировали около 22:30 в Слободском районе. После чего россияне атаковали Киевский и затем – Холодногорский районы. Известно, что пострадали трое людей, выбито больше сотни окон в многоэтажных домах на разных локациях.

«Первое попадание – это Слободской район города Харькова. Произошло попадание возле школы. К сожалению, три человека обратились за медицинской помощью, у всех острая реакция на стресс. Пострадали семь многоэтажных жилых домов, около сотни окон выбиты. На данный момент работают наши коммунальные предприятия. Кроме того, пострадали электросети городского освещения», – сказал мэр Игорь Терехов.

В Киевском районе под удар попало авто. По информации городского головы, пострадавших из-за «прилета» нет. Третье попадание было уже в Холодногорском районе. Там прилетело также возле многоэтажки – вылетели окна, но обошлось без пострадавших.

Видео: ХГС

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 10 сентября 2026 в 07:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".