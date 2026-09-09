Заблокировали счета важных коммунальных предприятий на Харьковщине: причина

Из-за задолженности по уплате НДС КП «Берестин-Водоканал» и Берестинскому ЖРЭП заблокировали счета, сообщает голова Берестинской громады Светлана Кривенко в своем телеграмм-канале.

Поэтому горсовет Берестина обратился к президенту и премьер-министру Украины в связи с критической ситуацией, которая сложилась в деятельности КП критической инфраструктуры.

Это произошло после вступления в силу постановления Правления Национального банка Украины от 30.07.2026 года №83 «Об утверждении Изменений в Инструкции о безналичных расчетах в национальной валюте пользователей платежных услуг».

«Из-за задолженности заблокированы счета предприятий, которые обеспечивают жизненно необходимые услуги для жителей общины. В частности, задолженность КП «Берестин-Водоканал» по уплате НДС составляет около 16,4 млн грн, Берестинского ЖРЭП – около 12,5 млн грн», — отметила Кривенко.

Горсовет Берестина просит на государственном уровне:

▪️ предусмотреть особый механизм выполнения платежных инструкций для предприятий, отнесенных к объектам критической инфраструктуры, что позволит проводить первоочередные и защищенные платежи;

▪️ не допустить прекращения деятельности предприятий жизнеобеспечения и ухудшения условий проживания граждан в условиях военного положения.