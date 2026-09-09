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Реактивный дрон ударил по Харькову 9 сентября: что известно

Происшествия 16:27   09.09.2026
Оксана Горун
Реактивный дрон ударил по Харькову 9 сентября: что известно Италмас/Скриншот

Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил о «прилете» в Киевском районе днем 9 сентября. Вероятно, били «Италмасом».

«Попадание реактивного вражеского дрона в Киевском районе. Последствия уточняем», — написал Терехов.

Перед этим мониторинговые каналы сообщали о движении в сторону Харькова реактивного «Италмаса».

О его падении при движении в сторону Пятихаток проинформировали в 16:20.

Перед этим дрон пролетел над частью города, в частности Лесопарком и улицей Деревянко. Информации о пострадавших на 16:25 нет. Новость будет дополняться.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 9 сентября 2026 в 16:27;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил о «прилете» в Киевском районе днем 9 сентября. Вероятно, били «Италмасом»".