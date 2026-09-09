Реактивний дрон ударив по Харкову 9 вересня: що відомо

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив про “приліт” у Київському районі вдень 9 вересня. Ймовірно, били “італмасом”.

“Влучання реактивного ворожого дрона в Київському районі. Наслідки уточнюємо”, – написав Терехов.

Перед цим моніторингові канали повідомляли про рух у бік Харкова реактивного “італмаса”.

Про його падіння під час руху в бік П’ятихаток поінформували о 16:20.

Перед цим дрон пролетів над частиною міста, зокрема Лісопарком та вулицею Дерев’янка. Інформації про постраждалих станом на 16:25 немає. Новина доповнюватиметься.