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Реактивний дрон ударив по Харкову 9 вересня: що відомо

Події 16:27   09.09.2026
Оксана Горун
Реактивний дрон ударив по Харкову 9 вересня: що відомо Італмас/Скриншот

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив про “приліт” у Київському районі вдень 9 вересня. Ймовірно, били “італмасом”.

“Влучання реактивного ворожого дрона в Київському районі. Наслідки уточнюємо”, – написав Терехов.

Перед цим моніторингові канали повідомляли про рух у бік Харкова реактивного “італмаса”.

Про його падіння під час руху в бік П’ятихаток поінформували о 16:20.

Перед цим дрон пролетів над частиною міста, зокрема Лісопарком та вулицею Дерев’янка. Інформації про постраждалих станом на 16:25 немає. Новина доповнюватиметься.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2026 в 16:27;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив про “приліт” у Київському районі вдень 9 вересня. Ймовірно, били “італмасом”".