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На Харківщині з’являться приманки, які не можна брати руками

Суспільство 14:19   09.09.2026
Оксана Горун
На Харківщині з’являться приманки, які не можна брати руками Фото: ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області

У вересні – жовтні на Харківщині проводитимуть кампанію імунізації диких тварин від сказу. Приманки, які розкладуть на різних локаціях, нешкідливі, але важливо, щоб адресати їх отримали.

“Приманки з вакциною розкладатимуть на узліссях, узбіччях доріг, річок, сільськогосподарських угідь, у лісах – на перехрестях доріг, на території вирубок. Для цього створені бригади, до складу яких входять представники Головного управління Держпродспоживслужби в області, державної служби ветеринарної медицини, органів місцевого самоврядування, лісового та мисливського господарства, користувачі мисливських угідь”, –  повідомила пресслужба Держпродспоживслужби. 

Загалом кампанією імунізації планують охопити територію понад 13 тисяч квадратних кілометрів. А саме – Берестинський та Лозівський райони повністю, а Богодухівський, Ізюмський, Харківський та Чугуївський – частково. Епідеміологи наголосили: приманки безпечні й для людей, і для тварин. Вони розміром приблизно з сірникову коробку, пахнуть кістковим борошном. Усередині – желеподібна капсула, вона й містить вакцину.

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“Прохання до жителів області: при виявленні приманок не брати їх руками та не переносити з місць розкладання”, – звернулися фахівці.

Нагадаємо, у першому півріччі 2026 року в Харківській області зареєстрували 25 випадків сказу серед тварин. Для порівняння, за аналогічний період минулого року було 29 таких випадків. Від тварин, у яких лабораторно підтвердили сказ, постраждали 76 людей. У січні в Харкові від сказу померла жінка, яку ще наприкінці серпня 2025 року вкусив бездомний собака. За медичною допомогою після укусу вона не звернулася та не отримала необхідного антирабічного лікування.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2026 в 14:19;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вересні – жовтні на Харківщині проводитимуть кампанію імунізації диких тварин від сказу. Приманки, які розкладуть на різних локаціях, нешкідливі, але важливо, щоб адресати їх отримали".