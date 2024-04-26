Гуляв три дні і повернувся зі сказом: на Харківщині кіт напав на господарів

Випадок сказу кота зареєстрували 22 квітня у селі Островерхівка Зміївської громади.

Як повідомили у ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області, 17 квітня до ветклініки звернулися власники кота. Вони розповіли, що їхнього улюбленця не було вдома три дні, а повернувся він із гематомами та слідами від укусів. Коли власниця спробувала нагодувати кота, він її вкусив. Після цього він подряпав і покусав господаря. Фахівці рекомендували ізолювати кота на десятиденний карантин, але ввечері він помер. Після підтвердження випадку сказу людям рекомендували звернутися до медустанови.

У селі Островерхівка запровадили карантин. Також було визначено загрозливу зону – це Тросне та мисливські угіддя вказаного села. Аксютівка, Тимченки та мисливські угіддя цих сіл встановлені зоною спостереження.

Від початку року в Чугуївському районі було зареєстровано сім неблагополучних пунктів щодо сказу тварин (дві собаки, три лисиці та два коти). У двох з них карантинні обмеження знято.