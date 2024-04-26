Live
  • Пт 26.04.2024
  • Харків  +19°С
  • USD 39.67
  • EUR 42.52

Гуляв три дні і повернувся зі сказом: на Харківщині кіт напав на господарів

Події 18:28   26.04.2024
Олена Нагорна
Гуляв три дні і повернувся зі сказом: на Харківщині кіт напав на господарів

Випадок сказу кота зареєстрували 22 квітня у селі Островерхівка Зміївської громади.

Як повідомили у ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області, 17 квітня до ветклініки звернулися власники кота. Вони розповіли, що їхнього улюбленця не було вдома три дні, а повернувся він із гематомами та слідами від укусів. Коли власниця спробувала нагодувати кота, він її вкусив. Після цього він подряпав і покусав господаря. Фахівці рекомендували ізолювати кота на десятиденний карантин, але ввечері він помер. Після підтвердження випадку сказу людям рекомендували звернутися до медустанови.

У селі Островерхівка запровадили карантин. Також було визначено загрозливу зону – це Тросне та мисливські угіддя вказаного села. Аксютівка, Тимченки та мисливські угіддя цих сіл встановлені зоною спостереження.

Від початку року в Чугуївському районі було зареєстровано сім неблагополучних пунктів щодо сказу тварин (дві собаки, три лисиці та два коти). У двох з них карантинні обмеження знято.

Читайте також: На Харківщині черговий випадок сказу: власник відмовлявся вакцинувати кота

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Пес дивом вижив після удару по Дергачах під Харковом: що в його очах (фото)
Пес дивом вижив після удару по Дергачах під Харковом: що в його очах (фото)
26.04.2024, 18:55
Удар по Дергачах: пожежу загасили, з вогнем боролися близько 5 годин (фото)
Удар по Дергачах: пожежу загасили, з вогнем боролися близько 5 годин (фото)
26.04.2024, 15:55
Робота в Харкові та області: пропонують бурити нафту та газ за 28 тис. грн
Робота в Харкові та області: пропонують бурити нафту та газ за 28 тис. грн
25.04.2024, 11:20
У Харкові пропонують перейменувати ще понад 160 топонімів
У Харкові пропонують перейменувати ще понад 160 топонімів
25.04.2024, 08:46
Гуляв три дні і повернувся зі сказом: на Харківщині кіт напав на господарів
Гуляв три дні і повернувся зі сказом: на Харківщині кіт напав на господарів
26.04.2024, 18:28
На Харківщині підприємець самовільно добудував приміщення
На Харківщині підприємець самовільно добудував приміщення
26.04.2024, 18:23

Новини за темою:

18:36
Ще один домашній кіт захворів на сказ на Харківщині: де ввели карантин
16:56
На Харківщині – черговий випадок сказу: власник відмовлявся щепити кота
11:38
На Харківщині чоловік помер від сказу: його покусала кішка
09:52
На Харківщині – випадок сказу в центрі громади, кіт покусав господарів
18:32
Житель Харківщини зліг зі сказом після нападу власної кішки

Ви читали новину: «Гуляв три дні і повернувся зі сказом: на Харківщині кіт напав на господарів»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2024 в 18:28;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Випадок сказу кота зареєстрували 22 квітня у селі Островерхівка Зміївської громади".