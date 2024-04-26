Гулял три дня и вернулся с бешенством: на Харьковщине кот напал на хозяев
Случай бешенства кота зарегистрировали 22 апреля в селе Островерховка Змиевской громады.
Как сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области, 17 апреля в ветклинику обратились владельцы кота. Они рассказали, что их любимца не было дома три дня, а вернулся он с гематомами и следами от укусов. Когда владелица попыталась накормить кота, он ее укусил. После этого он поцарапал и покусал хозяина. Специалисты рекомендовали изолировать кота на десятидневный карантин, но вечером он умер. После подтверждения случая бешенства людям рекомендовали обратиться в медучреждение.
В селе Островерховка ввели карантин. Также была определена опасная зона — это Тросное и охотничьи угодья указанного села. Аксютовка, Тимченки и охотничьи угодья этих сел установлены зоной наблюдения.
С начала года в Чугуевском районе было зарегистрировано семь неблагополучных населенных пунктов по бешенству животных (две собаки, три лисы и два кота). В двух из них карантинные ограничения сняты.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: бешенство, кот, островерховка, Чугуевский район;
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- • Дата публикации материала: 26 апреля 2024 в 18:28;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Случай бешенства кота зарегистрировали 22 апреля в селе Островерховка Змиевской громады".