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Гулял три дня и вернулся с бешенством: на Харьковщине кот напал на хозяев

Происшествия 18:28   26.04.2024
Елена Нагорная
Гулял три дня и вернулся с бешенством: на Харьковщине кот напал на хозяев

Случай бешенства кота зарегистрировали 22 апреля в селе Островерховка Змиевской громады.

Как сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области, 17 апреля в ветклинику обратились владельцы кота. Они рассказали, что их любимца не было дома три дня, а вернулся он с гематомами и следами от укусов. Когда владелица попыталась накормить кота, он ее укусил. После этого он поцарапал и покусал хозяина. Специалисты рекомендовали изолировать кота на десятидневный карантин, но вечером он умер. После подтверждения случая бешенства людям рекомендовали обратиться в медучреждение.

В селе Островерховка ввели карантин. Также была определена опасная зона — это Тросное и охотничьи угодья указанного села. Аксютовка, Тимченки и охотничьи угодья этих сел установлены зоной наблюдения.

С начала года в Чугуевском районе было зарегистрировано семь неблагополучных населенных пунктов по бешенству животных (две собаки, три лисы и два кота). В двух из них карантинные ограничения сняты.

Читайте также: На Харьковщине очередной случай бешенства: владелец отказывался прививать кота

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 26 апреля 2024 в 18:28;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Случай бешенства кота зарегистрировали 22 апреля в селе Островерховка Змиевской громады".