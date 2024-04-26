Гулял три дня и вернулся с бешенством: на Харьковщине кот напал на хозяев

Случай бешенства кота зарегистрировали 22 апреля в селе Островерховка Змиевской громады.

Как сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области, 17 апреля в ветклинику обратились владельцы кота. Они рассказали, что их любимца не было дома три дня, а вернулся он с гематомами и следами от укусов. Когда владелица попыталась накормить кота, он ее укусил. После этого он поцарапал и покусал хозяина. Специалисты рекомендовали изолировать кота на десятидневный карантин, но вечером он умер. После подтверждения случая бешенства людям рекомендовали обратиться в медучреждение.

В селе Островерховка ввели карантин. Также была определена опасная зона — это Тросное и охотничьи угодья указанного села. Аксютовка, Тимченки и охотничьи угодья этих сел установлены зоной наблюдения.

С начала года в Чугуевском районе было зарегистрировано семь неблагополучных населенных пунктов по бешенству животных (две собаки, три лисы и два кота). В двух из них карантинные ограничения сняты.