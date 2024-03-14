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На Харьковщине очередной случай бешенства: владелец отказывался прививать кота

Общество 16:56   14.03.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине очередной случай бешенства: владелец отказывался прививать кота Фото: ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области

В Кегичевской громаде зафиксировали случай бешенства.

Как сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области, в селе Медведевка больной домашний кот покусал мужчину, а утром на следующий день животное нашли мертвым.

В лаборатории подтвердили, что у кота было бешенство. В селе ввели двухмесячный карантин.

Специалисты отметили, что 30 ноября в прошлом году провели обход в селе и привили против бешенства всех имеющихся в домах животных. В общем вакцинировали 111 собак и 64 кошки. Однако пострадавший от укуса мужчина тогда отказался прививать своих животных.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 марта 2024 в 16:56;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Кегичевской громаде зафиксировали случай бешенства.".