На Харьковщине очередной случай бешенства: владелец отказывался прививать кота

В Кегичевской громаде зафиксировали случай бешенства.

Как сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области, в селе Медведевка больной домашний кот покусал мужчину, а утром на следующий день животное нашли мертвым.

В лаборатории подтвердили, что у кота было бешенство. В селе ввели двухмесячный карантин.

Специалисты отметили, что 30 ноября в прошлом году провели обход в селе и привили против бешенства всех имеющихся в домах животных. В общем вакцинировали 111 собак и 64 кошки. Однако пострадавший от укуса мужчина тогда отказался прививать своих животных.