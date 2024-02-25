Вирус АЧС выявили у диких кабанов на Харьковщине: где объявили карантин

Вирус африканской чумы свиней обнаружили на территории Национального природного парка «Гомольшанские леса» в Чугуевском районе Харьковской области.

Специалисты исследовали два трупа диких кабанов, найденных на территории нацпарка, и констатировали АЧС, сообщают в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Согласно решению противоэпизоотической комиссии при Чугуевской РВА от 23 февраля, определены такие карантинные зоны: