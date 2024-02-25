Вирус АЧС выявили у диких кабанов на Харьковщине: где объявили карантин
Вирус африканской чумы свиней обнаружили на территории Национального природного парка «Гомольшанские леса» в Чугуевском районе Харьковской области.
Специалисты исследовали два трупа диких кабанов, найденных на территории нацпарка, и констатировали АЧС, сообщают в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
Согласно решению противоэпизоотической комиссии при Чугуевской РВА от 23 февраля, определены такие карантинные зоны:
- зона защиты — вся территория НПП «Гомольшанские леса», а также с. Сухая Гомольша Слобожанской громады Чугуевского района;
- зона надзора — населенные пункты Змиевской и Слобожанской громад: с. Лиман, с. Черкасский Бишкин, с. Нижний Бишкин, с. Гомольша, с. Клименовка, с. Западня, с. Гайдары, с. Иськов Яр, с. Большая Гомольша, с. Казачка, с. Беспаловка, с. Жадановка, с. Коропово, с. Омельченки, с. Задонецкое, с. Дудковка, хутор Беспаловка, с. Пасеки; населенные пункты Лозовского района: с. Верхний Бишкин, с. Новоберецкое.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: африканская чума свиней, ачс, Гомольшанские леса, Харьков, Чугуїв, Чугуев;
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- • Дата публикации материала: 25 февраля 2024 в 10:01;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вирус африканской чумы свиней обнаружили на территории Национального природного парка «Гомольшанские леса»".