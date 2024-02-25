Вірус АЧС виявили в диких кабанів на Харківщині: де оголосили карантин

Вірус африканської чуми свиней виявили на території Національного природного парку “Гомільшанські ліси” в Чугуївському районі Харківської області.

Фахівці дослідили два трупи диких кабанів, знайдених на території нацпарку, та констатували АЧС, повідомляють у ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області.

Відповідно до рішення протиепізоотичної комісії при Чугуївській РВА від 23 лютого, визначені такі карантинні зони:

– зона захисту – вся територія НПП «Гомільшанські ліси», а також с. Суха Гомільша Слобожанської громади Чугуївського району;

– зона нагляду – населені пункти Зміївської та Слобожанської громад: с. Лиман, с. Черкаський Бишкин, с. Нижній Бишкин, с. Гомільша, с. Клименівка, с. Западня, с. Гайдари, с. Іськів Яр, с. Велика Гомільша, с. Козачка, с. Безпалівка, с. Жаданівка, с. Коропове, с. Омельченки, с. Задонецьке, с. Дудківка, хутір Безпалівка, с. Пасіки; населені пункти Лозівського району: с. Верхній Бишкин, с. Новоберецьке.