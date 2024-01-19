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Сказ і африканська чума: на Харківщині фіксують небезпечні тенденції

Суспільство 10:29   19.01.2024
Оксана Горун
Сказ і африканська чума: на Харківщині фіксують небезпечні тенденції Фото: ГУ Держпродспоживслужба в Харківській області

Минулого року на Харківщині зафіксували 117 спалахів сказу тварин. Здебільшого страждають деокуповані території та зони, де були бої – там не могли вчасно провести профілактичні заходи.

“У Харківській області посилюватимуть протиепізоотичні заходи”, – заявила пресслужба Харківської облдержадміністрації за підсумками засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії.

Учасники комісії озвучили тривожну статистику. У 2023 році на Харківщині зафіксували 117 спалахів сказу тварин. Близько 70% – на деокупованих територіях та в зонах, де йшли бої.

“Така ситуація пов’язана з неможливістю проведення пероральної вакцинації диких м’ясоїдних тварин і контроль їхньої популяції в попередньому 2022 році”, – пояснили у ХОВА.

Комісія до ХОВА
Засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при ХОВА. Фото: пресслужба ХОВА

У частині лісових господарств області провели вакцинацію. Понад 287 тисяч доз вакцини минулого року розмістили в лісах Красноградського, Лозівського та частково Харківського й Богодухівського районів.

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“Цьогоріч маємо провести дві пероральні вакцинації – навесні та восени. Це має знизити ризик розповсюдження сказу серед диких тварин, а тим більше передачу інфекції свійським”, – повідомив заступник начальника ХОВА Євген Іванов.

Жителів області він закликав вакцинувати своїх домашніх тварин – особливо у сільській місцевості.

Окрім сказу, проблемою на Харківщині знову стала африканська чума свиней. Осередок виявили у Валківській громаді. Там знайшли 47 туш загиблих тварин. Наразі, за даними ХОВА, ситуація там контрольована. Проводять заходи, щоб перешкодити поширенню інфекції.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2024 в 10:29;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулого року на Харківщині зафіксували 117 спалахів сказу тварин. Здебільшого страждають деокуповані території та зони, де були бої – там не могли вчасно провести профілактичні заходи".