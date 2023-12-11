Ухвалено рішення відстрілювати лисиць по всій Харківщині: причини

Лисицю звичайну відстрілюватимуть у Харківській області з грудня по лютий включно. Це робитимуть користувачі мисливських угідь, які мають дозволи, на територіях, де раніше розкидали приманки з вакциною проти сказу.

“Червона лисиця є основним джерелом сказу на території області. Збільшення її популяції негативно впливає на епізоотичну ситуацію щодо сказу та сприяє розповсюдженню захворювання серед домашніх тварин”, — інформує ГУ Держспоживслужби в Харківській області.

Лисиць відстрілюватимуть з метою визначення ефективності імунізації диких тварин проти сказу, пояснюють у відомстві. Загалом планується добути 468 особин – по чотири на 100 квадратних метрів.

“Згідно з даними літніх обліків, на території області чисельність лисиці становить 3895 голів. Це 109,8% до оптимального рівня або 1,5 голови на 1000 га мисливських угідь при нормі 0,5-1,0 голова на 1000 га“, – зазначають у Держпродспоживслужбі.

Приманки із вакцинами розкидали у вересні-жовтні на територіях Красноградського, Лозівського, частин Богодухівського, Харківського та Чугуївського районів.

У відомстві нагадують, що з початку року на Харківщині виявлено 99 випадків сказу у тварин, з яких вісім лисиць та куниця. Найбільша кількість випадків реєструється серед безпритульних собак та кішок, а також збільшилася кількість інфікованої великої рогатої худоби.