Карантин через сказ: кішка покусала господиню під Харковом
Випадок сказу кішки зареєстрований у селі Сороківка Вільхівської громади. Тварина загинула, у селі запроваджено карантин, повідомили у Держпродспоживслужбі у Харківській області.
Мешканка села звернулася до Харківської ділянки ветеринарної медицини 6 жовтня 2026 року. Вона повідомила про загибель своєї кішки, яка перед цим її покусала.
Експертиза виявила антиген вірусу сказу у патологічному матеріалі.
На території села Сороківка запроваджено карантинні обмеження.
Читайте також: Загинув на місці: чоловік настав на вибухонебезпечний предмет під Харковом
Нагадаємо, Головне управління Держпродспоживслужби у Харківській області опублікувало графік проведення щеплень від сказу домашнім тваринам у різних районах з 5 по 11 жовтня.