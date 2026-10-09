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Карантин через сказ: кішка покусала господиню під Харковом

Здоровье 19:45   09.10.2026
Тетяна Литвіна
Карантин через сказ: кішка покусала господиню під Харковом

Випадок сказу кішки зареєстрований у селі Сороківка Вільхівської громади. Тварина загинула, у селі запроваджено карантин, повідомили у Держпродспоживслужбі у Харківській області.

Мешканка села звернулася до Харківської ділянки ветеринарної медицини 6 жовтня 2026 року. Вона повідомила про загибель своєї кішки, яка перед цим її покусала.

Експертиза виявила антиген вірусу сказу у патологічному матеріалі.

На території села Сороківка запроваджено карантинні обмеження.

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Нагадаємо, Головне управління Держпродспоживслужби у Харківській області опублікувало графік проведення щеплень від сказу домашнім тваринам у різних районах з 5 по 11 жовтня.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2026 в 19:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Випадок сказу кішки зареєстрований у селі Сороківка Вільхівської громади. Тварина загинула, у селі запроваджено карантин.".