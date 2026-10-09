Карантин через сказ: кішка покусала господиню під Харковом

Випадок сказу кішки зареєстрований у селі Сороківка Вільхівської громади. Тварина загинула, у селі запроваджено карантин, повідомили у Держпродспоживслужбі у Харківській області.

Мешканка села звернулася до Харківської ділянки ветеринарної медицини 6 жовтня 2026 року. Вона повідомила про загибель своєї кішки, яка перед цим її покусала.

Експертиза виявила антиген вірусу сказу у патологічному матеріалі.

На території села Сороківка запроваджено карантинні обмеження.

Нагадаємо, Головне управління Держпродспоживслужби у Харківській області опублікувало графік проведення щеплень від сказу домашнім тваринам у різних районах з 5 по 11 жовтня.