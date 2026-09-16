Козулю, яка заплуталась в антидроновій сітці, врятували воїни на Харківщині 📹

Повертаючись з ротації, пілоти БАР «АРЕС» врятували козулю на Вовчанському напрямку. Тварина заплуталась в антидроновій сітці.

“Пілоти повертаються з ротації через кілзону – ділянку, де в будь-який момент можна потрапити під удар ворожого дрону. Зупинятися тут небезпечно. Але коли наші бійці помітили тварину в біді – вирішили її врятувати”, – повідомили у 57-й окремій мотопіхотній бригаді імені кошового отамана Костя Гордієнка.

Відео: 57 окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка.

Нагадаємо, оптоволокно від російських FPV-дронів створює загрозу екоциду в лісах на околицях Вовчанська на Харківщині. Окупанти затягують сосни кілометрами прозорих ниток, випускаючи дрони кожні 20 хвилин на відстань до 40 км. МГ «Об’єктив» поспілкувалася з речницею 57-ї ОМПБр та експертом Української природоохоронної групи, щоб з’ясувати масштаб нової загрози.