Цукор +15%, яйця +25%: що подорожчало у Харкові, повідомили у мерії

Ціни на деякі крупи та яйця зросли у Харкові, повідомляє пресслужба міськради.

Як повідомив департамент адміністративних послуг та споживчого ринку, з липня в торговельних мережах міста зросли ціни на цукор (+15%), рис та пшоно (+13 %), манку (+6%), гречку (+5%) й макаронні вироби (+4%). Водночас вартість соняшникової олії, солі та борошна суттєво не змінилася.

За даними моніторингу, ціни у місті на ці продукти зараз такі:

гречана крупа в середньому коштує 87,75 грн/кг,

рисова довгозерниста – 63,05 грн/кг,

рисова круглозерниста – 67,10 грн/кг,

пшоно – 68,75 грн/кг,

манна крупа – 34,20 грн/0,8 кг,

цукор – 33,45 грн/кг,

сіль кам’яна – 20,55 грн/кг,

борошно пшеничне – 31,50 грн/кг,

макаронні вироби (ріжки) – 37,80 грн/кг,

вартість 850 мл соняшникової олії становить 98,6 грн.

«Також порівняно з липнем приблизно на 25% зросла ціна на курячі яйця. Зараз вони коштують від 75 до 95 грн/10 шт», – додали у мерії.

Нагадаємо, ціни на багато продуктів харчування, у тому числі фрукти та овочі, у Харкові та області знизились у серпні. Водночас подорожчали ліки та деякі медичні послуги. Головне управління статистики в Харківській області опублікувало дані за серпень 2026 року.