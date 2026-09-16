Що зупинить ріст цін і курсу долара в Україні – думка економіста

Курс долара, як і дефіцит бюджету на поточний рік, напряму залежить від надання ЄС фінансової допомоги, пояснив МГ «Об’єктив» доктор економічних наук, професор ХНЕУ ім. С. Кузнеця Дмитро Шиян.

Сьогодні бюджет України на дві третини залежить від зовнішнього фінансування.

«Як ми пам’ятаємо, було рішення Європейського Союзу 90 мільярдів євро на два роки євро виділити. Якийсь перший транш зайшов влітку, але основна частина ні. Це складна ситуація. Адже нардепам ВР треба терміново прийняти 26 законів, щоб розблокувати фінансову допомогу ЄС. Там багато питань боротьби з корупцією, прозорості. Люди хочуть давати гроші так, щоб вони йшли туди, куди потрібно, а не закладались у різні схеми. До речі, не лише Європейський Союз, ще й Міжнародний валютний фонд нам допомагає», – розповів Дмитро Шиян.

Але закони досі не проголосовані, тому бюджет на поточний 2026 рік із дефіцитом – не вистачає 27 мільярдів доларів. Чимало законів непопулярних, як, наприклад, ПДВ на іноземні посилки вартістю до 150 євро.

«Якщо є така вимога, проживемо без цих дрібних посилок, а без грошей МВФ ми ж не виживімо. Адже фінансування наших витрат – це міжнародна допомога. А тут ще реальна війна в країні, треба ж війська фінансувати. Треба ж терміново це питання вирішити. Тут не до рейтингів якихось», – наголошує професор економіки.

Якщо необхідні для іноземної допомоги закони нардепи приймуть, то стрімкого зростання курсу валюти не має бути. А якщо вони будуть тягнути із прийняттям законів, то це поганий дуже варіант для країни, каже Дмитро Шиян.

«Сьогодні через російські удари в нас же є негативні тенденції, коли наші внутрішні платники податків зменшать надходження. Ми бачили повідомлення від металургійного комплексу, що в багатьох випадках скорочуються, навіть зупиняється виробництво. Експорт заблокований, у тому числі й агропродукція. А це ж податки, окрім всього іншого. Я сподіваюся, що наше політичне керівництво все ж таки зрозуміє, що тут не до іграшок з цими бюджетними коштами», – пояснив професор.