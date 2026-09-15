Live
  • Вт 15.09.2026
  • Харків  +12°С
  • USD 44.62
  • EUR 51.52

Терехов в Угорщині домовився про автобуси для Харкова

Транспорт 21:06   15.09.2026
Олена Нагорна
Терехов в Угорщині домовився про автобуси для Харкова Фото: Харківська міськрада

Угорщина передасть Харкову автобуси, які допоможуть забезпечити стабільну роботу міських маршрутів.

Таких домовленостей мер Ігор Терехов досяг у ході зустрічі з представниками транспортної компанії «DKV Debrecen» під час робочого візиту до Дебрецена, передає пресслужба міськради.

Також ішлося про модернізацію транспортної системи, розвиток електротранспорту.

Крім того, Терехов провів низку зустрічей, присвячених роботі комунальних служб та посиленню енергетичної стійкості. Харківська делегація ознайомилася з досвідом Дебрецена у сферах водопостачання, водовідведення, захисту критичної інфраструктури, реагування на надзвичайні ситуації й оперативного відновлення мереж.

Окрему увагу приділили підготовці до опалювального сезону, модернізації систем теплопостачання, підвищенню енергоефективності та використанню відновлюваних джерел енергії.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, перелік проєктів, які реалізують комунальні підприємства Харкова за підтримки Європейського інвестиційного банку, Європейського банку реконструкції та розвитку, а також Міжнародного банку реконструкції та розвитку оприлюднили у Стратегії розвитку міста до 2029 року. Серед них оновлення транспорту, розширення метрополітену та модернізація каналізаційної мережі.

Читайте також: Масові зміни у русі тролейбусів у Харкові 16 та 17 вересня

Автор: Олена Нагорна

Популярно

Терехов в Угорщині домовився про автобуси для Харкова
Терехов в Угорщині домовився про автобуси для Харкова
15.09.2026, 21:06
Ремонт колії у Харкові: трамваї №5 та 8 змінюють маршрути, пустять №2
Ремонт колії у Харкові: трамваї №5 та 8 змінюють маршрути, пустять №2
15.09.2026, 18:04
Жителів трьох громад під Харковом просять більш ніж на добу перекрити газ
Жителів трьох громад під Харковом просять більш ніж на добу перекрити газ
15.09.2026, 18:25
«Укрзалізниця» скасовує низку електричок з Харкова: список напрямків
«Укрзалізниця» скасовує низку електричок з Харкова: список напрямків
15.09.2026, 19:33
«Власна справа 2.0» на Харківщині: хто може отримати до 2,5 млн грн
«Власна справа 2.0» на Харківщині: хто може отримати до 2,5 млн грн
15.09.2026, 18:59
Нові вагони метро, ​​тролейбуси й насоси: на що Харків бере міжнародні кредити
Нові вагони метро, ​​тролейбуси й насоси: на що Харків бере міжнародні кредити
15.09.2026, 17:38

Новини за темою:

15.09.2026
Масові зміни у русі тролейбусів у Харкові 16 та 17 вересня: список маршрутів
15.09.2026
До 21 тепла: прогноз погоди у Харкові та області на 16 вересня
15.09.2026
«Укрзалізниця» скасовує низку електричок з Харкова: список напрямків
15.09.2026
«Власна справа 2.0» на Харківщині: хто може отримати до 2,5 млн грн
15.09.2026
Жителів трьох громад під Харковом просять більш ніж на добу перекрити газ


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Терехов в Угорщині домовився про автобуси для Харкова», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2026 в 21:06;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Угорщина передасть Харкову автобуси, які допоможуть забезпечити стабільну роботу міських маршрутів.".