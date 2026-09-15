Терехов в Угорщині домовився про автобуси для Харкова

Угорщина передасть Харкову автобуси, які допоможуть забезпечити стабільну роботу міських маршрутів.

Таких домовленостей мер Ігор Терехов досяг у ході зустрічі з представниками транспортної компанії «DKV Debrecen» під час робочого візиту до Дебрецена, передає пресслужба міськради.

Також ішлося про модернізацію транспортної системи, розвиток електротранспорту.

Крім того, Терехов провів низку зустрічей, присвячених роботі комунальних служб та посиленню енергетичної стійкості. Харківська делегація ознайомилася з досвідом Дебрецена у сферах водопостачання, водовідведення, захисту критичної інфраструктури, реагування на надзвичайні ситуації й оперативного відновлення мереж.

Окрему увагу приділили підготовці до опалювального сезону, модернізації систем теплопостачання, підвищенню енергоефективності та використанню відновлюваних джерел енергії.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, перелік проєктів, які реалізують комунальні підприємства Харкова за підтримки Європейського інвестиційного банку, Європейського банку реконструкції та розвитку, а також Міжнародного банку реконструкції та розвитку оприлюднили у Стратегії розвитку міста до 2029 року. Серед них оновлення транспорту, розширення метрополітену та модернізація каналізаційної мережі.