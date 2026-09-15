Жителів трьох громад під Харковом просять більш ніж на добу перекрити газ

Мешканців низки населених пунктів Дергачівської, Солоницівської та Золочівської громад просять самостійно обмежити використання газу з 16:00 16 вересня до 19:00 17 вересня.

Як повідомили у Харківській філії «Газмережі», тимчасові обмеження пов’язані із проведенням планових робіт на газопроводах. Прохання стосується мешканців наступних населених пунктів:

Дергачівська громада: селища Слатине та Безруки, село Лещенки.

Солоницівська громада: селища Солоницівка (мікрорайон Гаврилівка), Пересічне, Вільшани; села Протопопівка, Тернова, Луківка, Ярошівка, Григорівка, Південне, Дворічний Кут, Березівське, Курортне, а також садове товариство «Динамо».

Золочівська громада: селище Золочів; села Довжик, Орішанка, Чорноглазівка, Литвинове, Макариха, Рідне.

Нагадаємо, раніше у 14-му армійському корпусі ЗСУ повідомили, що російські військові провели дистанційне мінування території поблизу населених пунктів Слатине та Безруки Дергачівської громади Харківського району.