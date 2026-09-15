ЗСУ розпочали контрнаступ у Донецькій області – офіційно

Командир 3-го Армійського корпусу ЗСУ, бригадний генерал Андрій Білецький підтвердив, що ЗСУ розпочали наступ на півночі Донецької області. Йдеться про Лиманський напрямок – там, за його даними, українські військові проводять операцію “Вівальді”. Він зазначив, що вона триває “в режимі максимальної інформаційної тиші”. Однак після того, як в інформпросторі з’явилися дані про звільнення населеного пункту Середнє – Білецький все ж таки розповів деякі подробиці.

“У режимі інформаційної тиші підрозділи ліквідували осередки інфільтрації противника та зачистили 75 км². Ще 10 км² — деокуповано. Нищівний удар завдано по боєздатності 20-ї та 25-ї армій рф”, – зазначили в АК.

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За словами Білецького, українські військові ліквідували інфільтрацію ворога в районах Новоселівки, Ярової, Корового Яру та Олександрівки. І лише підготовчим етапом до подальших дій ЗСУ стало визволення Середнього.

Також вже відомо і про попередні втрати росіян: це близько 1500 військових та понад 12 тисяч безпілотників.

“Одночасно підрозділи безпілотних систем перерізали логістичні маршрути ворога. Внаслідок ударів корпусу російські війська перенесли постачання паливно-мастильних матеріалів за межі України — у Воронезьку область: був згорнутий трубопровід і винесені склади”, – додали в корпусі.

Білецький попросив стежити за офіційними новинами та не повідомляти передчасно про успіхи СОУ. Наприкінці звернення він пообіцяв: “Гарні новини будуть”.

Тим часом аналітики проєкту DeepState підтверджують визволення села Середнє у Донецькій області. Від нього до кордону із Харківщиною близько дев’яти кілометрів.