У Богодухові ДСНС гасила пожежу після удару БпЛА: фото наслідків

У ГУ ДСНС України в Харківській області розповіли подробиці ліквідації пожежі, яка виникла у Богодухові після удару російського безпілотника.

“Близько опівночі окупаційні війська завдали удару безпілотником по місту Богодухів. Унаслідок влучання дрона в дах гаража виникла пожежа на площі 70 квадратних метрів“, – уточнили у ДСНС.

Ліквідувати загоряння рятувальникам довелося під загрозою повторних обстрілів, зазначили у ДСНС.

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що 14 вересня о 21:54 рятувальники отримали повідомлення про те, що в Шевченківському районі Харкова горить п’ятиповерховий будинок. Багатоповерхівка вже була значно пошкоджена – у 2022 році по ній вдарила російська ракета. На момент прибуття підрозділів ДСНС горіли приміщення на четвертому, п’ятому поверхах, а також горище будинку на загальній площі 150 квадратних метрів. О 01:12 пожежу вдалося ліквідувати. Жертв та постраждалих немає, написали у ГУ ДСНС України в Харківській області.