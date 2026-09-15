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У Богодухові ДСНС гасила пожежу після удару БпЛА: фото наслідків

Події 11:16   15.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Богодухові ДСНС гасила пожежу після удару БпЛА: фото наслідків

У ГУ ДСНС України в Харківській області розповіли подробиці ліквідації пожежі, яка виникла у Богодухові після удару російського безпілотника. 

Пожежа після удару БПЛА у Богодухові

Близько опівночі окупаційні війська завдали удару безпілотником по місту Богодухів. Унаслідок влучання дрона в дах гаража виникла пожежа на площі 70 квадратних метрів“, – уточнили у ДСНС.

Пожежа після удару БПЛА у Богодухові

Ліквідувати загоряння рятувальникам довелося під загрозою повторних обстрілів, зазначили у ДСНС.

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що 14 вересня о 21:54 рятувальники отримали повідомлення про те, що в Шевченківському районі Харкова горить п’ятиповерховий будинок. Багатоповерхівка вже була значно пошкоджена – у 2022 році по ній вдарила російська ракета. На момент прибуття підрозділів ДСНС горіли приміщення на четвертому, п’ятому поверхах, а також горище будинку на загальній площі 150 квадратних метрів. О 01:12 пожежу вдалося ліквідувати. Жертв та постраждалих немає, написали у ГУ ДСНС України в Харківській області.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2026 в 11:16;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС України в Харківській області розповіли подробиці ліквідації пожежі, яка виникла у Богодухові після удару російського безпілотника. ".