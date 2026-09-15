В Богодухове ГСЧС тушила пожар после удара БпЛА: фото последствий

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области рассказали подробности ликвидации пожара, который возник в Богодухове после удара российского беспилотника.

«Около полуночи оккупационные войска нанесли удар беспилотником по городу Богодухов. В результате попадания дрона в крышу гаража возник пожар на площади 70 квадратных метров», – уточнили в ГСЧС.

Ликвидировать возгорание спасателям пришлось под угрозой повторных обстрелов, отметили в ГСЧС.

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что 14 сентября, в 21:54, спасатели получили сообщение о том, что в Шевченковском районе Харькова горит пятиэтажный дом. Многоэтажка уже была значительно повреждена – в 2022 году по ней ударила российская ракета. К моменту прибытия подразделений ГСЧС горели помещения на четвертом, пятом этажах, а также чердак дома на общей площади 150 квадратных метров. В 01:12 пожар удалось ликвидировать. Жертв и пострадавших нет, написали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.