За сутки по Харьковщине ударило 230 беспилотников

За сутки на Харьковщине из-за российских обстрелов пострадали 17 человек, еще один житель погиб, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Изюм погиб 26-летний мужчина, 12 человек получили взрывные ранения, в том числе годовалая девочка, парни 14 и 17 лет и 16-летняя девушка, испытала острую реакцию на стресс 81-летняя женщина; на трассе между пос. Золочев и г. Дергачи ранены 62-летний мужчина; в с. Оскол ранена 63-летняя женщина; в с. Подлиман Боровской громады ранен 68-летний мужчина; между с. Шиповатое и с. Андреевка Великобурлукской громады ранен 45-летний мужчина», – уточнил Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:

девять КАБов;

РСЗО;

БпЛА типа «Герань-2»;

БпЛА типа «Ланцет»;

пять БпЛА типа «Молния»;

восемь fpv-дронів;

205 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.