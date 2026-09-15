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За сутки по Харьковщине ударило 230 беспилотников

Происшествия 10:02   15.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
За сутки по Харьковщине ударило 230 беспилотников

За сутки на Харьковщине из-за российских обстрелов пострадали 17 человек, еще один житель погиб, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Изюм погиб 26-летний мужчина, 12 человек получили взрывные ранения, в том числе годовалая девочка, парни 14 и 17 лет и 16-летняя девушка, испытала острую реакцию на стресс 81-летняя женщина; на трассе между пос. Золочев и г. Дергачи ранены 62-летний мужчина; в с. Оскол ранена 63-летняя женщина; в с. Подлиман Боровской громады ранен 68-летний мужчина; между с. Шиповатое и с. Андреевка Великобурлукской громады ранен 45-летний мужчина», – уточнил Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:

  • девять КАБов;
  • РСЗО;
  • БпЛА типа «Герань-2»;
  • БпЛА типа «Ланцет»;
  • пять БпЛА типа «Молния»;
  • восемь fpv-дронів;
  • 205 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 15 сентября 2026 в 10:02;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки на Харьковщине из-за российских обстрелов пострадали 17 человек, еще один житель погиб, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.".