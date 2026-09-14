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Грозы, дожди, похолодание: какой будет погода в Харькове и области 15 сентября

Погода 19:35   14.09.2026
Елена Нагорная
Грозы, дожди, похолодание: какой будет погода в Харькове и области 15 сентября

Во вторник, 15 сентября, в Харькове и области — облачно. Временами дождь, ночью местами значительный. Гроза.

В Харькове ночью термометры будут показывать 11–13 градусов, днем – 14–16, сообщили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

По области ночная температура составит 9–14 градусов, днем – 13–18.

Ветер северо-восточный, 7 – 12 м/с.

«Сентябрь выходит на свою вершину. Завтра, 15 сентября, в Украине будет действительно, как на горе — и ветрено, и с дождем, и с прояснениями, и с красивыми облаками. Дожди наиболее вероятны в восточных областях, на Сумщине, Полтавщине и Днепропетровщине — деятельность восточного циклона… Неделя в целом в Украине будет теплой и комфортной, дождей — немного. По предварительным прогнозам, которые потребуют уточнения, следующая неделя с 21 сентября будет значительно холоднее и появятся дожди», — пишет синоптик Наталья Диденко.

Как сообщала МГ «Объектив», синоптики ранее предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области завтра, 15 сентября.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 14 сентября 2026 в 19:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 15 сентября, в Харькове и области — облачно. Временами дождь, ночью местами значительный. Гроза.".