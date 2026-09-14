Грози, дощі, похолодання: якою буде погода у Харкові та області 15 вересня

У вівторок, 15 вересня, у Харкові та області – хмарно. Часом дощ, вночі місцями значний. Гроза.

У Харкові вночі термометри показуватимуть 11–13 градусів, вдень – 14–16, повідомили у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

По області нічна температура становитиме 9–14 градусів, удень – 13–18.

Вітер північно-східний, 7 – 12 м/с.

«Вересень виходить на свою вершину. Завтра, 15 вересня, в Україні буде справді, як на горі — і вітряно, і з дощем, і з проясненнями, і з красивими хмарами. Дощі найбільш імовірні у східних областях, на Сумщині, Полтавщині та Дніпропетровщині — діяльність східного циклону… Тиждень загалом в Україні буде теплим та комфортним, дощів — небагато. За попередніми прогнозами, які потребуватимуть уточнення, наступний тиждень з 21 вересня буде значно холоднішим та з’являться дощі», — пише синоптикиня Наталка Діденко.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, синоптики раніше попередили про небезпечні метеорологічні явища у Харківській області у вівторок, 15 вересня.