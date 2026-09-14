28 КАБів та понад 760 БпЛА: Синєгубов — про тиждень ударів по Харківщині

Упродовж тижня з 7 по 13 вересня російські військові атакували Харківщину керованими авіабомбами, «шахедами», «молніями», FPV-дронами та іншими БпЛА. Під обстрілами були 44 населені пункти регіону, зокрема Харків, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За тиждень РФ застосувала проти Харківщини:

28 керованих авіабомб;

6 БпЛА типу «Герань-2»;

1 БпЛА типу «Ланцет»;

26 БпЛА типу «Молнія»;

42 FPV-дрони;

691 БпЛА (тип наразі встановлюється).

Внаслідок атак постраждали 42 людини, серед яких четверо дітей — 17-річний хлопець, 16-річна дівчина, 4-річний хлопчик та 2-місячна дівчинка. Двоє цивільних загинули.

У Харкові внаслідок ударів пошкоджено 12 багатоквартирних будинків, навчальний та медичний заклади, кафе, автомобіль швидкої допомоги, три легкові й два вантажні автомобілі. Також окупанти тричі атакували АЗС у місті.

Суттєвих руйнувань зазнала й інфраструктура в області. У Богодухівському районі пошкоджені 20 приватних і один багатоквартирний будинок, дві адмінбудівлі, дві будівлі пошти, медустанова, заклад культури, склади, магазини, гараж, вісім авто та електромережі.

В Ізюмському районі пошкоджені 25 приватних будинків, об’єкти залізничної інфраструктури, складська будівля, господарча споруда, електромережі, 12 автомобілів.

Раніше мер Ігор Терехов повідомляв, що Харків за тиждень із 7 по 13 вересня пережив 21 повітряну атаку. Одна людина загинула, ще десять постраждали, серед них – троє дітей. Майже половина атак припала на FPV-дрони. Росіяни били безпілотниками на оптоволокні, запускали «молнії», реактивні «італмаси» та «шахеди».