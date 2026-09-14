28 КАБов и более 760 БпЛА: Синегубов — о неделе ударов по Харьковщине

В течение недели с 7 по 13 сентября российские военные атаковали Харьковщину управляемыми авиабомбами, «Шахедами», «Молниями», FPV-дронами и другими БпЛА. Под обстрелами были 44 населенных пункта региона, в том числе Харьков, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

За неделю РФ применила против Харьковщины:

28 управляемых авиабомб;

6 БпЛА типа «Герань-2»;

1 БпЛА типа «Ланцет»;

26 БпЛА типа «Молния»;

42 FPV-дрона;

691 БпЛА (тип на данный момент устанавливается).

В результате атак пострадали 42 человека, среди которых четверо детей — 17-летний парень, 16-летняя девушка, 4-летний мальчик и 2-месячная девочка. Двое гражданских погибли.

В Харькове в результате ударов повреждены 12 многоквартирных домов, учебное и медицинское учреждения, кафе, автомобиль скорой помощи, три легковых и два грузовых автомобиля. Также оккупанты трижды атаковали АЗС в городе.

Существенные разрушения получила и инфраструктура в области. В Богодуховском районе повреждены 20 частных и один многоквартирный дом, два админздания, два здания почты, медучреждение, учреждение культуры, склады, магазины, гараж, восемь авто и электросети.

В Изюмском районе повреждены 25 частных домов, объекты железнодорожной инфраструктуры, складское здание, хозяйственная постройка, сети и 12 автомобилей.

Ранее мэр Игорь Терехов сообщал, что Харьков за неделю с 7 по 13 сентября пережил 21 воздушную атаку. Один человек погиб, еще десять пострадали, среди них – трое детей. Почти половина атак пришлась на FPV-дроны. Россияне били беспилотниками на оптоволокне, запускали «Молнии», реактивные «Италмасы» и «Шахеды».