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28 КАБов и более 760 БпЛА: Синегубов — о неделе ударов по Харьковщине

Происшествия 17:57   14.09.2026
Елена Нагорная
28 КАБов и более 760 БпЛА: Синегубов — о неделе ударов по Харьковщине

В течение недели с 7 по 13 сентября российские военные атаковали Харьковщину управляемыми авиабомбами, «Шахедами», «Молниями», FPV-дронами и другими БпЛА. Под обстрелами были 44 населенных пункта региона, в том числе Харьков, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

За неделю РФ применила против Харьковщины:

  • 28 управляемых авиабомб;
  • 6 БпЛА типа «Герань-2»;
  • 1 БпЛА типа «Ланцет»;
  • 26 БпЛА типа «Молния»;
  • 42 FPV-дрона;
  • 691 БпЛА (тип на данный момент устанавливается).

В результате атак пострадали 42 человека, среди которых четверо детей — 17-летний парень, 16-летняя девушка, 4-летний мальчик и 2-месячная девочка. Двое гражданских погибли.

В Харькове в результате ударов повреждены 12 многоквартирных домов, учебное и медицинское учреждения, кафе, автомобиль скорой помощи, три легковых и два грузовых автомобиля. Также оккупанты трижды атаковали АЗС в городе.

Существенные разрушения получила и инфраструктура в области. В Богодуховском районе повреждены 20 частных и один многоквартирный дом, два админздания, два здания почты, медучреждение, учреждение культуры, склады, магазины, гараж, восемь авто и электросети.

В Изюмском районе повреждены 25 частных домов, объекты железнодорожной инфраструктуры, складское здание, хозяйственная постройка, сети и 12 автомобилей.

Ранее мэр Игорь Терехов сообщал, что Харьков за неделю с 7 по 13 сентября пережил 21 воздушную атаку. Один человек погиб, еще десять пострадали, среди них – трое детей. Почти половина атак пришлась на FPV-дроны. Россияне били беспилотниками на оптоволокне, запускали «Молнии», реактивные «Италмасы» и «Шахеды».

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 14 сентября 2026 в 17:57;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под обстрелами были 44 населенных пункта региона, в том числе Харьков.".