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Под Харьковом объявили карантин: от бешенства умерла домашняя собака

Общество 18:26   14.09.2026
Елена Нагорная
Под Харьковом объявили карантин: от бешенства умерла домашняя собака Фото: ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области

Случай бешенства домашней собаки зафиксировали в селе Ударное Люботинской громады Харьковского района 11 сентября.

Владелица животного заметила первые симптомы (слюнотечение и подавленность) еще 6 сентября. На следующий день у собаки обвисла челюсть и 10 сентября она умерла, сообщают в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Лабораторные исследования подтвердили наличие антигена вируса бешенства.

Решением противоэпизоотической комиссии при исполкоме Люботинского горсовета в селе Ударное ввели карантин и утвердили план мероприятий по ликвидации очага инфекции.

В Госпродпотребслужбе подчеркивают: бешенство смертельно опасно как для животных, так и для людей. Единственной действенной защитой является ежегодная вакцинация домашних питомцев начиная с трехмесячного возраста. Вакцина в государственных ветклиниках бесплатная.

Жители Люботинской громады могут бесплатно привить своих животных по адресу: г. Люботин, ул. Ветеринарная, 45 (тел. 050-637-85-69).

Как сообщала МГ «Объектив», в громадах Харьковской области с 14 сентября стартовал очередной этап плановой вакцинации домашних животных против бешенства. Также Областной центр контроля и профилактики болезней ранее опубликовал актуальный список пунктов антирабической помощи, которые работают в регионе.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 14 сентября 2026 в 18:26;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Случай бешенства домашней собаки зафиксировали в селе Ударное Люботинской громады Харьковского района 11 сентября.".