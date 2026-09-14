Под Харьковом объявили карантин: от бешенства умерла домашняя собака

Случай бешенства домашней собаки зафиксировали в селе Ударное Люботинской громады Харьковского района 11 сентября.

Владелица животного заметила первые симптомы (слюнотечение и подавленность) еще 6 сентября. На следующий день у собаки обвисла челюсть и 10 сентября она умерла, сообщают в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Лабораторные исследования подтвердили наличие антигена вируса бешенства.

Решением противоэпизоотической комиссии при исполкоме Люботинского горсовета в селе Ударное ввели карантин и утвердили план мероприятий по ликвидации очага инфекции.

В Госпродпотребслужбе подчеркивают: бешенство смертельно опасно как для животных, так и для людей. Единственной действенной защитой является ежегодная вакцинация домашних питомцев начиная с трехмесячного возраста. Вакцина в государственных ветклиниках бесплатная.

Жители Люботинской громады могут бесплатно привить своих животных по адресу: г. Люботин, ул. Ветеринарная, 45 (тел. 050-637-85-69).

Как сообщала МГ «Объектив», в громадах Харьковской области с 14 сентября стартовал очередной этап плановой вакцинации домашних животных против бешенства. Также Областной центр контроля и профилактики болезней ранее опубликовал актуальный список пунктов антирабической помощи, которые работают в регионе.