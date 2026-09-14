Кошку военного спасла «скорая» после обстрела в Харькове: Мусе ищут новый дом

Трехлетнюю кошку по имени Муся доставили в КП «Центр обращения с животными» после обстрела Киевского района Харькова в ночь на 11 сентября сотрудники скорой помощи.

Как пишут коммунальщики, в результате «прилета» получила повреждения многоэтажка. Медиков, выезжавших на место, местные жительницы попросили забрать кошку и передать специалистам.

Как выяснилось, хозяин Муси сейчас защищает Украину в рядах ВСУ. Уходя на службу, он оставил кошку под присмотром соседок. Однако после обстрела женщины оказались в сложных обстоятельствах и не имели возможности дальше заботиться о животном. Сам военный согласился, что в нынешних условиях не может обеспечить кошке надлежащий уход, и поддержал решение найти для нее новую заботливую семью.

Сейчас Муся находится в городском приюте. Животное полностью здорово, но перенесло острую реакцию на стресс из-за обстрела. Ветврачи следят за ее состоянием и помогают адаптироваться.

После того как Муся успокоится и придет в себя после стресса, КП «Центр обращения с животными» будет искать для нее новых хозяев.

Как сообщала МГ «Объектив», кошку Милу и еще одного кота спасли в ходе разбора завалов десятиэтажки в Салтовском районе Харькова, по которой утром 9 августа россияне выпустили дрон-ракету «Бандероль».