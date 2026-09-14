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Жителів Харкова та області попередили про небезпечну погоду у вівторок

Суспільство 16:47   14.09.2026
Вікторія Яковенко
Жителів Харкова та області попередили про небезпечну погоду у вівторок

Синоптики опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області завтра, 15 вересня.

“Протягом доби 15 вересня по місту та області очікується гроза; вночі по місту значний дощ”, – повідомили у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

Цим явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, на Харківщині у першій декаді вересня тривало метеорологічне літо, констатував Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей 11 вересня. Мінусом приємної літньої погоди стала відсутність дощів. Умови для сівби озимих залишаються несприятливими, оскільки вологи в ґрунті недостатньо.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2026 в 16:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області завтра, 15 вересня.".