Жителів Харкова та області попередили про небезпечну погоду у вівторок

Синоптики опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області завтра, 15 вересня.

“Протягом доби 15 вересня по місту та області очікується гроза; вночі по місту значний дощ”, – повідомили у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

Цим явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, на Харківщині у першій декаді вересня тривало метеорологічне літо, констатував Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей 11 вересня. Мінусом приємної літньої погоди стала відсутність дощів. Умови для сівби озимих залишаються несприятливими, оскільки вологи в ґрунті недостатньо.