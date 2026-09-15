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За добу по Харківщині вдарило 230 безпілотників

Події 10:02   15.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
За добу по Харківщині вдарило 230 безпілотників

За добу на Харківщині через російські обстріли постраждали 17 людей, ще один мешканець загинув, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Ізюм загинув 26-річний чоловік, 12 людей зазнали вибухових поранень, зокрема однорічна дівчинка, хлопці 14 і 17 років та 16-річна дівчина, зазнала гострої реакції на стрес 81-річна жінка; на трасі між сел. Золочів і м. Дергачі поранено 62-річного чоловіка; у с. Оскіл поранено 63-річну жінку; у с. Підлиман Борівської громади поранено 68-річного чоловіка; між с. Шипувате і с. Андріївка Великобурлуцької громади поранено 45-річного чоловіка”, – пише Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

  • дев’ять КАБів;
  • РСЗВ;
  • БпЛА типу “герань-2”;
  • БпЛА типу “ланцет”;
  • п’ять БпЛА типу «молния»;
  • вісім fpv-дронів;
  • 205 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура у Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.

Читайте також: Обстріли Ізюмщини продовжуються другий день: вже 13 постраждалих

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2026 в 10:02;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу на Харківщині через російські обстріли постраждали 17 людей, ще один мешканець загинув, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.".