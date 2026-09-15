За добу по Харківщині вдарило 230 безпілотників

За добу на Харківщині через російські обстріли постраждали 17 людей, ще один мешканець загинув, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Ізюм загинув 26-річний чоловік, 12 людей зазнали вибухових поранень, зокрема однорічна дівчинка, хлопці 14 і 17 років та 16-річна дівчина, зазнала гострої реакції на стрес 81-річна жінка; на трасі між сел. Золочів і м. Дергачі поранено 62-річного чоловіка; у с. Оскіл поранено 63-річну жінку; у с. Підлиман Борівської громади поранено 68-річного чоловіка; між с. Шипувате і с. Андріївка Великобурлуцької громади поранено 45-річного чоловіка”, – пише Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

дев’ять КАБів;

РСЗВ;

БпЛА типу “герань-2”;

БпЛА типу “ланцет”;

п’ять БпЛА типу «молния»;

вісім fpv-дронів;

205 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура у Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.