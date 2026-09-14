Майстер робив його майже рік: під Харковом з’явився гігантський чобіт (відео)

В екопарку під Харковом уже почали готуватися до Балу хризантем та Фестивалю гарбузів. На локаціях встановлюють перші інсталяції та облаштують фотозони.

Одна з інсталяцій вже привертає увагу гостей – величезний металевий чобіт. Майстер працював над деталізацією майже рік, щоб надати об’єкту максимально реалістичного вигляду, розповіли у пресслужбі екопарку.

“Гігантський чобіт — лише одна з фотозон, які ми готуємо до цьогорічного свята. А в Казковому лісі та інших локаціях парку вже з’являються нові композиції, які поступово доповнюють осіннє оформлення”, – зазначили в екопарку.

Організатори додали, що Бал хризантем – це традиція, якій уже 14 років.

Нагадаємо, 23 червня на пресконференції начальник ХОВА Олег Синєгубов зазначав, що через активізацію російських атак з використанням FPV-дронів на Харків та передмістя розглядається можливість евакуації екопарку. Власник екопарку Олександр Фельдман у відповідь заявив, що його дітище продовжить працювати.

Пізніше в екопарку запевнили, що забезпечать усі необхідні безпекові заходи для гостей під час Балу хризантем та Фестивалю гарбузів, що стартують 1 жовтня. Якщо ситуація не дозволить харків’янам прийти особисто, всі квіткові композиції та інсталяції обов’язково показуватимуть у соцмережах.