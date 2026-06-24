“Релокувати екопарк неможливо” – Фельдман відповів Синєгубову

Власник харківського екопарку Олександр Фельдман заявив, що його дітище продовжить працювати. Перед цим начальник ХОВА Олег Синєгубов не виключив, що доведеться провести евакуацію звіринця.

Причина, через яку почалися дискусії щодо евакуації екопарку, — він у зоні, куди регулярно долітають російські FPV-дрони. Частина окружної в районі екопарку досі перекрита з міркувань безпеки. Проте вивозити звідти звірів Фельдман не збирається. Він опублікував пост у фейсбуці, де пояснив позицію.

“Релокувати екопарк до іншого міста неможливо. З кількох причин. По-перше, в Україні зараз, на жаль, нема безпечних місць. Зовсім. Ми вивчали це питання, ворог може атакувати всюди. По-друге, це практично неможливо з технічного погляду. Потрібна велика територія, нові вольєри, інфраструктура та належні умови. Цього наразі нема, спорудження потребує багато часу і надзвичайно великих фінансових ресурсів. Чинні зоопарки не мають вільних місць для наших тварин, та й, повторюсь, жоден з них також не в безпеці. По-третє, переїзд для тварин – це просто надзвичайний стрес. Ми маємо досвід термінової евакуації 2022 року, коли наш екопарк бомбардували щоденно. Багато тварин загинуло не від ворожих атак, а саме через переїзд. Зараз у нас пройшов традиційний весняний бебі-бум, багато тварин мають здорових дитинчат. Ми повинні зважати на це й концентрувати наразі обмежені фінансові можливості саме на забезпеченні їхнього добробуту”, – написав Фельдман.

Він також висловив думку, що екопарк потрібний харків’янам. Заходи зараз проводять онлайн, але для відвідувачів територія відкрита.

“Якщо коротко: ми працювали, працюємо і працюватимемо заради наших людей та наших тварин. Звичайно, у нас є план на випадок надзвичайної ситуації, але зараз не будемо про це”, – зазначив власник екопарку.

Нагадаємо, 19 червня в Харкові зафіксували перший удар FPV на оптоволокні по автомобілю в місті. Це сталося у районі П’ятихаток, водій загинув. 21 травня не менше як п’ять FPV-дронів атакували окружну Харкова. Внаслідок влучення в тягач MAN загинув водій. Також дрон знищив автівку патрульної поліції, яка прибула на місце подій. Після цього частину окружної дороги – від екопарку до в’їзду на Північну Салтівку – перекрили з міркувань безпеки.