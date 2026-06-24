«Релоцировать экопарк невозможно» — Фельдман ответил Синегубову

Владелец харьковского экопарка Александр Фельдман заявил, что его детище продолжит работать. Перед этим начальник ХОВА Олег Синегубов не исключил, что придется провести эвакуацию зверинца.

Причина, по которой начались дискуссии об эвакуации экопарка, — он в зоне, куда регулярно долетают российские FPV-дроны. Часть окружной в районе экопарка до сих пор перекрыта из соображений безопасности. Однако вывозить оттуда зверей Фельдман не намерен. Он опубликовал пост в Facebook, где объяснил позицию.

«Релоцировать экопарк в другой город невозможно. По нескольким причинам. Во-первых, в Украине сейчас, к сожалению, нет безопасных мест. Совсем. Мы изучали этот вопрос, враг может атаковать везде. Во-вторых, это практически невозможно с технической точки зрения. Нужна большая территория, новые вольеры, инфраструктура и надлежащие условия для содержания всех животных. Этого на данный момент нет, строительство требует много времени и чрезвычайно больших финансовых ресурсов. Существующие зоопарки не имеют свободных мест для наших животных, да и, повторюсь, ни один из них также не в безопасности. В-третьих, когда мы говорим о благополучии животных, то переезд — это просто чрезвычайный стресс. У нас есть опыт срочной эвакуации 2022 года, когда наш экопарк бомбардировали ежедневно. Многие животные погибли не от вражеских атак, а именно из-за переезда, а на новом месте они сильно стрессовали, очень тяжело привыкали и не давали приплода. Сейчас у нас прошел традиционный весенний беби-бум, многие животные имеют здоровых детенышей. Мы должны учитывать это и концентрировать ограниченные сейчас финансовые возможности именно на обеспечении благополучия наших животных», — написал Фельдман.

Он также высказал мнение, что экопарк нужен харьковчанам. Мероприятия сейчас проводят онлайн, но для посетителей территория открыта.

«Если коротко: мы работали, работаем и будем работать ради наших людей и наших животных. Конечно, у нас есть план на случай чрезвычайной ситуации, но сейчас не будем об этом», — отметил владелец экопарка.

Напомним, 19 июня в Харькове зафиксировали первый удар FPV по автомобилю в городе. Это произошло в районе Пятихаток, водитель погиб. 21 мая не менее пяти FPV-дронов атаковали окружную Харькова. В результате попадания в тягач MAN погиб водитель. Также дрон уничтожил авто патрульной полиции, которая прибыла на место событий. После этого часть окружной дороги — от экопарка до въезда на Северную Салтовку — перекрыли из соображений безопасности.