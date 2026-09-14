“Приліт” дрона у Харкові: Терехов повідомляє, що пошкоджений автомобіль

Російські військові завдали удару безпілотником по Шевченківському району Харкова ввечері 14 вересня.

Внаслідок атаки пошкоджено автомобіль. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих, повідомляє мер Ігор Терехов.

Влучання зафіксували по парковці.

Раніше мер Ігор Терехов писав, що Харків за тиждень із 7 по 13 вересня пережив 21 повітряну атаку. Одна людина загинула, ще десять постраждали, серед них – троє дітей. Майже половина атак припала на FPV-дрони. Росіяни били безпілотниками на оптоволокні, запускали «молнії», реактивні «італмаси» та «шахеди».