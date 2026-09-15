Новини Харкова — головне 15 вересня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:20
Як пройшла ніч у Харкові та області
Ніч у Харкові пройшла спокійно. Повітряні сили ЗСУ не повідомляли про загрози для обласного центру. Тим часом у регіоні кружляли безпілотники, також інформували про пуски КАБ.
О 01:28 українські захисники зафіксували БпЛА на сході Харківщини. Вони летіли у бік Балаклії.
А о 03:42 виникла загроза авіаударів. КАБи росіяни запустили на південь регіону.
Вже вранці, о 06:08, на регіон знову полетіла група безпілотників. Цього разу захисники неба попереджали про небезпеку для Богодухова та Шарівки.