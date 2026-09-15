Новини Харкова — головне 15 вересня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:20

Як пройшла ніч у Харкові та області

Ніч у Харкові пройшла спокійно. Повітряні сили ЗСУ не повідомляли про загрози для обласного центру. Тим часом у регіоні кружляли безпілотники, також інформували про пуски КАБ.

О 01:28 українські захисники зафіксували БпЛА на сході Харківщини. Вони летіли у бік Балаклії.

А о 03:42 виникла загроза авіаударів. КАБи росіяни запустили на південь регіону.

Вже вранці, о 06:08, на регіон знову полетіла група безпілотників. Цього разу захисники неба попереджали про небезпеку для Богодухова та Шарівки.