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Обіцяв військовому виїзд за кордон: у Харкові підозрюють прикордонника

Суспільство 16:15   15.09.2026
Вікторія Яковенко
Обіцяв військовому виїзд за кордон: у Харкові підозрюють прикордонника Фото: ДБР

Правоохоронці затримали у Харкові прикордонника. Слідство вважає, що він за 15 тисяч доларів обіцяв організувати військовослужбовцю виїзд з України до однієї з країн Європи.

Як повідомили у ДБР, для реалізації схеми фівгурант планував використати контакти в одному з відомчих медзакладів. Там, за його словами, можна було отримати фіктивні медичні документи, які створювали б підстави для направлення військового на лікування за кордон.

“Надалі за цими документами військовий мав перетнути державний кордон, а після виїзду – не повертатися до України. Свої «послуги» прикордонник оцінив у 15 тисяч доларів та наполягав на повній передоплаті. Після отримання грошей він обіцяв підготувати необхідні документи приблизно протягом місяця”, – зазначили у ДБР.

Військовослужбовець, якому запропонували схему, одразу повідомив про це керівництво та надалі діяв під контролем правоохоронців.

Прикордонника затримали на “гарячому” – під час отримання грошей, уточнили силовики. Йому повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Санкція статті передбачає до 9 років тюрми.

Підозрюваному вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Нагадаємо, у Харкові засудили жінку, яка, за даними слідства, запропонувала військовослужбовцю оформити інвалідність та організувати втечу за кордон. Жінка проведе у в’язниці три роки.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2026 в 16:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали у Харкові прикордонника. Слідство вважає, що він за 15 тисяч доларів обіцяв організувати військовослужбовцю виїзд з України до однієї з країн Європи.".