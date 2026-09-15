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Отримав керівну посаду від окупантів: екскопа засудили на Харківщині

Суспільство 13:41   15.09.2026
Вікторія Яковенко
Отримав керівну посаду від окупантів: екскопа засудили на Харківщині

15 років позбавлення волі — такий заочний вирок отримав колишній правоохоронець. Слідство довело, що він під час захоплення Дворічної добровільно перейшов на бік ворога та почав працювати на окупантів.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що навесні 2022 року, коли селище перебувало під контролем ЗС РФ, чоловік ще був українським поліцейським. Попри це, він погодився співпрацювати з окупаційною владою.

«Зрадник приймав від місцевих жителів заяви та повідомлення про злочини, оформлював документи відповідно до законодавства рф тощо. Згодом йому довірили керівну посаду — він став «и.о. начальника отделения по борьбе с групповой преступностью» в окупаційному «Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области». Пізніше його призначили «оперуполномоченным группы уголовного розыска Пункта полиции № 1 (дислокация пгт Двуречная)», – встановили правоохоронці.

За службу на ворога чоловік отримував 70 тисяч російських рублів.

Суд визнав фігуранта винним у держзраді та колабораційній діяльності. Йому призначили 15 років тюрми з конфіскацією всього майна. Також чоловіка позбавлено права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 15 років та спеціального звання «майор поліції».

Наразі чоловік переховується від українського правосуддя, його оголосили у розшук, додали в прокуратурі.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2026 в 13:41;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "15 років позбавлення волі — такий заочний вирок отримав колишній правоохоронець.".