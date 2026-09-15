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Допомогла апеляція: землю за 18 млн грн забрали у підприємства в Харкові

Суспільство 12:23   15.09.2026
Вікторія Яковенко
Допомогла апеляція: землю за 18 млн грн забрали у підприємства в Харкові

Правоохоронці через суд повернули громаді понад 2 га рекреаційної землі у Харкові.

За даними Харківської обласної прокуратури, йдеться про комунальну земельну ділянку, густо засаджену деревами, площею понад 2 га на вул. Батумській за більше ніж 18 млн грн.

У серпні 2021 року міськрада передала цю землю в оренду приватному підприємству для реконструкції спортивної бази та будівництва об’єктів для перебування спортсменів. При цьому земельні торги не проводилися, встановили правоохоронці. Підставою для цього стало розташування на ній нежитлової будівлі площею 125 кв. м, що належала приватному підприємству.

«Водночас площа переданої в оренду земельної ділянки майже у 170 разів перевищує площу цієї будівлі. Крім того, не було доведено необхідності використання всієї ділянки площею понад 2 га для її обслуговування чи реалізації заявленого проєкту», – зазначили у прокуратурі.

Тож правоохоронці подали до суду позов, щоб договорі оренди визнали недійсним, а землю повернули громаді. Однак суд відмовив, зазначивши, що реконструкція не є різновидом будівельних робіт.

Прокуратура із рішенням не погодилась і подала апеляцію.

«Позиція прокурора ґрунтувалася на тому, що земельне законодавство допускає передачу державної чи комунальної землі без проведення земельних торгів, зокрема, для обслуговування та експлуатації вже існуючих об’єктів нерухомого майна. Водночас такого винятку для надання земельної ділянки під будівництво чи реконструкцію закон не передбачає», – уточнили правоохоронці.

8 вересня Східний апеляційний господарський суд скасував рішення суду першої інстанції та задовольним вимоги прокуратури. Тож цю ділянку повернуть громаді.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2026 в 12:23;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці через суд повернули громаді понад 2 га рекреаційної землі у Харкові.".