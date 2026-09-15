Получил руководящую должность от оккупантов: приговор экс-копу на Харьковщине

15 лет лишения свободы – такой заочный приговор получил бывший правоохранитель. Следствие доказало, что он во время захвата Двуречной добровольно перешел на сторону врага и начал работать на оккупантов.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что весной 2022 года, когда поселок находился под контролем ВС РФ, мужчина был еще украинским полицейским. Несмотря на это, он согласился сотрудничать с оккупационными властями.

«Предатель принимал от местных жителей заявления и сообщения о преступлениях, оформлял документы в соответствии с законодательством РФ и т.д. Впоследствии ему доверили руководящую должность – он стал «и.о. начальника отделения по борьбе с групповой преступностью» в оккупационном «Управлении внутренних дел Харьковской области». Позже его назначили «оперуполномоченным группы уголовного розыска Пункта полиции № 1 (дислокация пгт Двуречная)», — установили правоохранители.

За службу на врага мужчина получал 70 тысяч российских рублей.

Суд признал фигуранта виновным в госизмене и коллаборационной деятельности. Ему назначили 15 лет тюрьмы с конфискацией всего имущества. Также мужчина лишен права занимать должности в правоохранительных органах сроком 15 лет и специального звания «майор полиции».

Мужчина скрывается от украинского правосудия, его объявили в розыск, добавили в прокуратуре.