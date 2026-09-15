Обещал военному выезд за границу: в Харькове подозревают пограничника

Правоохранители задержали в Харькове пограничника. Следствие считает, что он за 15 тысяч долларов обещал организовать военнослужащему выезд из Украины в одну из стран Европы.

Как сообщили в ГБР, для реализации схемы фигурант планировал использовать контакты в одном из ведомственных медучреждений. Там, по его словам, можно было получить фиктивные медицинские документы, которые бы создавали основания для направления военного на лечение за границу.

«В дальнейшем по этим документам военный должен был пересечь государственную границу, а после выезда — не возвращаться в Украину. Свои «услуги» пограничник оценил в 15 тысяч долларов и настаивал на полной предоплате. После получения денег он обещал подготовить необходимые документы примерно в течение месяца», — отметили в ГБР.

Военнослужащий, которому предложили схему, сразу сообщил об этом руководстве ипотом действовал под контролем правоохранителей.

Пограничника задержали на «горячем» — во время получения денег, уточнили силовики. Ему сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Санкция статьи предусматривает до 9 лет тюрьмы.

Подозреваемому уже избрали меру пресечения — содержание под стражей.

Напомним, в Харькове приговорили женщину, которая, по данным следствия, предложила военнослужащему оформить инвалидность и организовать побег за границу. Женщина проведет в тюрьме три года.