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Негода в Харкові: падають дерева, комунальники працюють у посиленому режимі

Суспільство 14:13   15.09.2026
Вікторія Яковенко
Негода в Харкові: падають дерева, комунальники працюють у посиленому режимі Фото: СКП “Харківзеленбуд”

В СКП «Харківзеленбуд» повідомляють, що через сильну зливу у Харкові падають дерева й ламаються великі гілки.

«Наші бригади працюють на викликах по всьому місту. Станом на 12:00 підприємство отримало пів десятка звернень від містян щодо зламаних негодою дерев», – йдеться у повідомленні.

На місцях працівники розпилюють повалені стовбури, прибирають гілля з тротуарів і доріг. Там, де гілки застрягли високо в кронах, залучають автовишки.

«Комунальники працюють у посиленому режимі, аби швидко прибрати наслідки негоди та убезпечити харків’ян», – зазначили у КП.

деревья падают в Харькове из-за непогоды
Фото: СКП “Харківзеленбуд”
деревья падают в Харькове из-за непогоды
Фото: СКП “Харківзеленбуд”
деревья падают в Харькове из-за непогоды
Фото: СКП “Харківзеленбуд”

Нагадаємо, у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей попереджали про небезпечні метеорологічні явища в Харкові та області 15 вересня. За даними синоптиків, у вівторок буде гроза, місцями значний дощ.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2026 в 14:13;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В СКП «Харківзеленбуд» повідомляють, що через сильну зливу у Харкові падають дерева й ламаються великі гілки.".