Негода в Харкові: падають дерева, комунальники працюють у посиленому режимі

В СКП «Харківзеленбуд» повідомляють, що через сильну зливу у Харкові падають дерева й ламаються великі гілки.

«Наші бригади працюють на викликах по всьому місту. Станом на 12:00 підприємство отримало пів десятка звернень від містян щодо зламаних негодою дерев», – йдеться у повідомленні.

На місцях працівники розпилюють повалені стовбури, прибирають гілля з тротуарів і доріг. Там, де гілки застрягли високо в кронах, залучають автовишки.

«Комунальники працюють у посиленому режимі, аби швидко прибрати наслідки негоди та убезпечити харків’ян», – зазначили у КП.

Нагадаємо, у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей попереджали про небезпечні метеорологічні явища в Харкові та області 15 вересня. За даними синоптиків, у вівторок буде гроза, місцями значний дощ.