Шість зон: Укрзалізниця запроваджує нову систему тарифів у приміських поїздах

Укрзалізниця переходить на шестизонову систему тарифів на проїзд у приміських поїздах. У межах кожної зони діятиме фіксована вартість проїзду.

Нова система дозволить зберегти діючі приміські сполучення та зупинки, а також направити більше коштів на ремонт та модернізацію приміських поїздів, кажуть у залізничному відомстві.

“Кожна зона охоплює певну відстань, і незалежно від того, скільки кілометрів у її межах проїхав пасажир, діятиме фіксована вартість проїзду”, – кажуть в Укрзалізниці.

Діятиме така тарифна сітка:

до 50 км – 30 грн;

51-90 км – 55 грн;

91-130 км – 75 грн;

131-170 км – 95 грн;

171-250 км – 115 грн;

понад 250 км – 150 грн.

За інформацією залізничників, ситуація з перевезеннями пасажирів у приміському сполученні надскладна.

“Ряд адміністрацій хронічно не платить за перевезення пільговиків. Також ситуацію ускладнює подорожчання за останні роки електроенергії, пального та інших ресурсів, що ще більше збільшує собівартість перевезень. Ці зміни дозволять частково скоротити збитки від приміських перевезень без суттєвого підвищення вартості проїзду. Пасажири, які їздять на максимальні відстані в межах своїх тарифних зон, взагалі не відчують збільшення вартості проїзду”, – йдеться у повідомленні Укрзалізниці.

Нові тарифи запроваджуються поступово:

Із 15 вересня вони вже діють у Київській, Чернігівській, Житомирській областях.

З 22 вересня – в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Черкаській областях.

Згодом нова шестизонова система працюватиме і в інших регіонах України.

Нагадаємо, минулого тижня на Харківщині відмінили кілька маршрутів електричок. Скасування торкнеться, зокрема, маршрутів до Лозової, Ізюма і Мерчика. Відновити сполучення планують після покращення ситуації у сфері безпеки.