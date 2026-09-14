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Неповнолітнього “зацепера” зняли з поїзда на станції Новоселівка

Події 18:48   14.09.2026
Тетяна Литвіна
Неповнолітнього “зацепера” зняли з поїзда на станції Новоселівка

Зацепера спіймали, коли він намагався покататися на зовнішній частині рухомого складу на станції Новоселівка під Харковом. Його батькам загрожує штраф та проблеми з виїздом за кордон.

Як повідомили у поліції області, юного зацепера на рухомому складі виявили на станції Новоселівка під час відпрацювання залізничної ділянки Харків – Зміїв. З хлопцем провели профілактичну бесіду, а на його матір склали протокол за ч.1 ст.184 Кодексу України “Про адміністративні правопорушення” – за неналежне виконання батьківських обов’язків щодо виховання дитини.

Санкція статті передбачає штраф від 50 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та тимчасове обмеження права на виїзд із дитиною за межі України.

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Нагадаємо, хвиля зацепінгу прокотилася Харківщиною навесні. Поліція повідомляла, що зацепери активізувалися як у самому Харкові, так і в області, де вподобали ту саму Новоселівку, а також інші станції мерефянського напрямку.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2026 в 18:48;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зацепера спіймали, коли він намагався прокатитися на зовнішній частині потяга на станції Новоселівка під Харковом. Його батькам загрожує штраф та проблеми з виїздом за кордон.".