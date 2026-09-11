Як “шахеди” знаходять і наздоганяють поїзди: Флеш показав китайське обладнання

Радник президента України Сергій “Флеш” Бескрестнов опублікував відео, показавши китайську камеру, яка робить російські реактивні “шахеди” ідеальними мисливцями на локомотиви.

Подібні камери застосовують на реактивних “шахедах” версії “Seeker”. Саме ними останніми тижнями РФ активно тероризує Україну.

“Три частини: перша частина – це лазерний далекомір, він працює на дистанцію до 5 км. Далі є камера оптична, звичайна. Що у цієї камери є? Ця камера має 30-кратний оптичний зум. Це такий дуже, я можу сказати, сильний зум. І ще використовується десь 12-кратний електронний зум. Тобто не оптичний, а цифровий зум. І загально ця камера має 360-кратний зум. Ця камера має можливість фіксувати цілі десь на 5-7-8 кілометрів навіть. Також тут є камера тепловізійна. Працює матриця 1920х1024 пікселі. Така камера також має можливість фіксувати, наприклад, автомобіль десь у полі на дистанції 5 кілометрів. Але якщо це локомотив, то ця камера може фіксувати ці локомотиви на дуже далекій дистанції“, – пояснив “Флеш”.

Відео: Сергій “Флеш” Бескрестнов/фейсбук

Локомотив поїзда випромінює велику кількість тепла, що дозволяє тепловізійній камері “засікти” його з великої відстані. Після того як ціль захоплена, БпЛА продовжує полювання за нею самостійно. РЕБ на поїзді в цій ситуації вже не допоможе.

“У цьому наша проблема. Чому? Тому що, наприклад, ми зараз маємо РЕБ-купол, який ми можемо встановити на кораблі, на локомотиви, але цей купол створює обмежений захист. А “шахед” завдяки оцій камері з потужним зумом, може бачити ціль і фіксувати ціль на дистанції 5-7-8 кілометрів і навіть більше. І “шахед” захоплює цю ціль і далі атакує ціль без керування людиною. Далі “шахед” автоматично ціль атакує“, – зазначив радник президента.

Раніше голова правління АТ “Укрзалізниця” Олександр Перцовський заявив про те, що російська армія відкрила сафарі на поїзди в Україні. У Харківській області 9 вересня під удар реактивного “шахеда” потрапила електричка “Харків-Ізюм”. Після цього цей маршрут тимчасово закрили, як і низку інших, у тому числі Лозову, Мерчик, а також “Берестин – Дніпро”.