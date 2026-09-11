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Звільнення Дергачівщини: прифронтова громада відзначає 4-ту річницю

Суспільство 12:56   11.09.2026
Оксана Горун
Звільнення Дергачівщини: прифронтова громада відзначає 4-ту річницю

11 вересня 2022 року російські окупанти втекли з півночі Харківської області під натиском контрнаступу ЗСУ. Начальник Дергачівської МВА звернувся до мешканців у зв’язку із четвертою річницею цих подій.

“Завдячуючи згуртованості, стійкості наших місцевих мешканців і нашим силам оборони 11 вересня 2022 року громада була звільнена. До громади повернулись люди, замайоріли в кожному населеному пункті наші державні прапори. Повернулись органи державної влади. Поступово почалося відновлюватися життя. Відновлювались будинки, критична інфраструктура, медичні послуги. Люди сподівались, що наступить мир. Мешканці нашої громади, повернувшись до своїх населених пунктів, почали продовжувати спокійне життя зі сподіваннями, що війна не повернеться на їхній території. Але, на жаль, з часом війна повернулася. Ворог почав завдавати ударів з території Росії, вбивати, калічити наших людей. Люди знову вимушені тікати зі своїх домівок, залишати свої населені пункти. Мешканці громади, розуміючи всі наслідки, в пориві до свободи, в боротьбі, об’єдналися і продовжують цю боротьбу по сьогодні“, – сказав начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Відео: Вячеслав Задоренко/телеграм

Наразі російська армія робить спроби інфільтруватися через кордон на територію Дергачівської громади. Окупанти регулярно заявляють про вигадані успіхи – такі, як “освобождение” Козачої Лопані чи Гоптівки. Насправді в сірій зоні біля кордону тривають бої. Але громада суттєво зруйнована, у ній проводять обов’язкову евакуацію населення.

Читайте також: “Щодня вірю, що я повернуся додому” – староста Козачої Лопані Вакуленко

Як звільняли північ Харківської області, читайте у нашому матеріалі та дивіться відео.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2026 в 12:56;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "11 вересня 2022 року російські окупанти втекли з півночі Харківської області під натиском контрнаступу ЗСУ".