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Залізничну техніку пошкодив ворог на Ізюмщині: атакували БпЛА

Події 10:48   11.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Залізничну техніку пошкодив ворог на Ізюмщині: атакували БпЛА Фото: Ізюмська РВА

У пресслужбі Ізюмської районної військової адміністрації повідомили, що напередодні, 10 вересня, росіяни випустили БпЛА типу “герань-4” по місту Барвінкове.

Відомо, що безпілотники вдарили по підприємству.

“У результаті чого пошкоджено залізничну техніку, що перебувала на території підприємства. На щастя, без постраждалих”, – додали у РВА.

Росіяни обстріляли залізничну техніку по Ізюмщині
Фото: Ізюмська РВА

Раніше начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Петро Токар в етері «Суспільного» розповів подробиці удару по електричці Харків – Ізюм, а також відзначив зміну цілей російських ударів по залізниці. Якщо раніше ворог намагався скувати сили логістики, скувати пасажирські перевезення, б’ючи виключно по залізничних мостах і коліях, то зараз ворог перейшов до цинічного полювання на пасажирські поїзди, сказав Токар.

Читайте також: Наслідки ударів по Харкову та Золочеву: є загиблий та двоє постраждалих

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2026 в 10:48;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пресслужбі Ізюмської районної військової адміністрації повідомили, що напередодні, 10 вересня, росіяни випустили БпЛА типу “герань-4” по місту Барвінкове.".