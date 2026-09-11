Залізничну техніку пошкодив ворог на Ізюмщині: атакували БпЛА

У пресслужбі Ізюмської районної військової адміністрації повідомили, що напередодні, 10 вересня, росіяни випустили БпЛА типу “герань-4” по місту Барвінкове.

Відомо, що безпілотники вдарили по підприємству.

“У результаті чого пошкоджено залізничну техніку, що перебувала на території підприємства. На щастя, без постраждалих”, – додали у РВА.

Раніше начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Петро Токар в етері «Суспільного» розповів подробиці удару по електричці Харків – Ізюм, а також відзначив зміну цілей російських ударів по залізниці. Якщо раніше ворог намагався скувати сили логістики, скувати пасажирські перевезення, б’ючи виключно по залізничних мостах і коліях, то зараз ворог перейшов до цинічного полювання на пасажирські поїзди, сказав Токар.