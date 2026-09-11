Дев’ять штурмів ЗС РФ відбили українські захисники на Харківщині

Протягом минулої доби на Харківщині було дев’ять бойових зіткнень, передає Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували п’ять разів біля Ізбицького, Іванівки, Стариці, Чугунівки та Захарівки.

На Куп’янському – СОУ відбили чотири штурми ворога в районі Петропавлівки, Ківшарівки та Глушківки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 235 бойових зіткнень. Вчора противник здійснив 114 авіаційних ударів, під час яких скинув 365 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10808 дронів-камікадзе та здійснили 2953 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, 46 з них – із застосуванням реактивних систем залпового вогню”, – додали у ГШ.