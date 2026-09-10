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Росіяни знову атакували БпЛА будинок культури на Харківщині (фото)

Події 20:58   10.09.2026
Оксана Якушко
Росіяни знову атакували БпЛА будинок культури на Харківщині (фото)

Росіяни завдали удару по будівлі культури в Золочеві Богодухівського району, через що виникла пожежа, повідомляє ДСНС у Харківській області.

10 вересня агресори здійснили чергову атаку на будинок культури у селищі Золочів. Ця будівля раніше вже була пошкоджена через обстріл росіян.

Внаслідок удару БпЛА на другому поверсі будинку культури спалахнула пожежа на площі 200 кв. м.

На щастя обійшлося без постраждалих.

На місці події ліквідували вогонь та усували наслідки удару вогнеборці ДСНС та офіцер-рятувальник громади.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2026 в 20:58;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни завдали удару по будівлі культури в Золочеві Богодухівського району, через що виникла пожежа, повідомляє ДСНС у Харківській області.".