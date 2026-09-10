Росіяни знову атакували БпЛА будинок культури на Харківщині (фото)

Росіяни завдали удару по будівлі культури в Золочеві Богодухівського району, через що виникла пожежа, повідомляє ДСНС у Харківській області.

10 вересня агресори здійснили чергову атаку на будинок культури у селищі Золочів. Ця будівля раніше вже була пошкоджена через обстріл росіян.

Внаслідок удару БпЛА на другому поверсі будинку культури спалахнула пожежа на площі 200 кв. м.

На щастя обійшлося без постраждалих.

На місці події ліквідували вогонь та усували наслідки удару вогнеборці ДСНС та офіцер-рятувальник громади.