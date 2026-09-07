Сім лісових пожеж намагаються загасити рятувальники на Харківщині

Наразі співробітники ДСНС продовжують ліквідувати сім лісових пожеж на території Ізюмського та Чугуївського районів. Загальна площа займання – 153 гектари.

“Найбільша пожежа зафіксована на території Піщанського лісництва. Поблизу Ізюма горить хвойна підстилка на площі близько 47 гектарів. Водночас лише протягом останнього тижня підрозділи ДСНС ліквідували 157 пожеж у природних екосистемах, вогнем знищено понад 102 гектари сухої рослинності”, – розповіли в ГУ ДСНС України в Харківській області.

Рятувальники також додали, що наразі в області оголошений найвищий, п’ятий рівень пожежної небезпеки. І через суху та спекотну погоду навіть невелика іскра може призвести до масштабної лісової пожежі. З огляду на це мешканців закликали бути максимально обережними з вогнем.