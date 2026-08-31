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Росія атакує АЗС: статистика пожеж від обстрілів на Харківщині за тиждень

Події 13:08   31.08.2026
Оксана Горун
Росія атакує АЗС: статистика пожеж від обстрілів на Харківщині за тиждень

За даними ГУ ДСНС України в Харківській області, за тиждень у регіоні сталося 88 пожеж, котрі спричинили російські удари. АЗС горіли в Харкові та Люботинській громаді.

24 серпня ворог тричі атакував ударними безпілотниками автозаправні станції Харківської області. Зокрема, в Шевченківському районі загорілись автозаправні колонки, у Київському районі виникла пожежа, у будівлі магазину на АЗС горіла також операторська та автозаправна колонка. І на території Люботинської громади Харківського району неподалік АЗС сталося влучання безпілотника, там загорілась трава навколо автозаправної станції. Загалом постраждало двоє людей. Удень 28 серпня російський безпілотник вдарив по території автозаправної станції. Сталися декілька осередків займання. Горіла безпосередньо заправна колонка, частково – будівля операторської та трава навколо автозаправної станції. Внаслідок цієї атаки одна людина загинула, ще п’ять постраждали”, — нагадав речник ГУ ДСНСУ в Харківській області Євген Василенко.

Також протягом тижня російська армія атакувала два гіпермаркети в Харкові: “Епіцентр” в Основ’янському районі та “Караван” на Салтівці, котрий не працював. Під ударами були будинки в Харкові, Рогані, Змієві.

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Звертаємося до всіх мешканців Харківської області з проханням не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Почувши такий сигнал, треба негайно слідувати до найближчого укриття“, – закликав Василенко.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2026 в 13:08;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними ГУ ДСНС України в Харківській області, за тиждень у регіоні сталося 88 пожеж, котрі спричинили російські удари. АЗС горіли в Харкові та Люботинській громаді".